Salzgitter: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Salzgitter veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at