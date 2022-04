Salzgitter erhöht Ergebnisprognose nach robusten Jahresauftakt

Dank anhaltend hoher Stahlpreise sowie einem gestiegenen Gewinnbeitrag seiner Beteiligung Aurubis erhöht der Stahlkonzern Salzgitter seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. So soll der Vorsteuergewinn 2022 nun auf 750 Millionen bis 900 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Salzgitter mit.