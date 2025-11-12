Salzgitter hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Salzgitter hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -0,370 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,77 Prozent auf 2,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,73 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at