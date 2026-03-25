Salzgitter legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Salzgitter hat am 23.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,46 Milliarden USD – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,150 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 10,14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -6,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at