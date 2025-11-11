Salzgitter präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Salzgitter hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von -3,340 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,02 Prozent verringert.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 0,158 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,17 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at