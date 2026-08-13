Salzgitter präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Salzgitter hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at