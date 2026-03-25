25.03.2026 06:31:29

Salzgitter stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Salzgitter hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,28 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,370 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -6,510 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,98 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,01 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,827 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 9,03 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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