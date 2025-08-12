|
Salzgitter stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Salzgitter hat am 11.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,640 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,687 EUR sowie einen Umsatz von 2,33 Milliarden EUR prognostiziert.
