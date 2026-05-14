Salzgitter verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salzgitter veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,660 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at