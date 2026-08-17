Sam-A Aluminium: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sam-A Aluminium hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sam-A Aluminium ein EPS von -249,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,92 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sam-A Aluminium einen Umsatz von 67,41 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at