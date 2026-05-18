Sam-A Aluminium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sam-A Aluminium veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 363,00 KRW gegenüber -266,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 67,43 Milliarden KRW gegenüber 66,10 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at