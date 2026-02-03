Sam-A Aluminium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sam-A Aluminium äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 784,68 KRW gegenüber -205,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent auf 71,25 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1682,220 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Sam-A Aluminium ein Ergebnis je Aktie von -636,000 KRW vermeldet.

Umsatzseitig wurden 271,46 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Sam-A Aluminium 251,73 Milliarden KRW umgesetzt.

