Sam Bu Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sam Bu Construction hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sam Bu Construction -129,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 15,75 Milliarden KRW gegenüber 4,95 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at