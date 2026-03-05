Sam Bu Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sam Bu Construction hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 301,22 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -201,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,83 Prozent zurück. Hier wurden 39,05 Milliarden KRW gegenüber 193,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 565,360 KRW. Im Vorjahr waren -592,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 124,73 Milliarden KRW – eine Minderung um 73,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 462,43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at