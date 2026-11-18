Sam Bu Construction gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 74,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 42120,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sam Bu Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,41 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 39,12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at