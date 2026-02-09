09.02.2026 06:31:29

Sam Hwa Crown and Closure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sam Hwa Crown and Closure gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 158,50 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 316,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sam Hwa Crown and Closure 37,19 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,20 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1956,79 KRW gegenüber 4443,00 KRW im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sam Hwa Crown and Closure im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162,90 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 167,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

