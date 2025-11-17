|
17.11.2025 06:31:29
Sam Hwa Crown and Closure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sam Hwa Crown and Closure hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 569,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1049,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,15 Prozent zurück. Hier wurden 40,90 Milliarden KRW gegenüber 43,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
