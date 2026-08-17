Sam Hwa Crown and Closure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sam Hwa Crown and Closure präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 406,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sam Hwa Crown and Closure 499,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 48,38 Milliarden KRW gegenüber 43,01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at