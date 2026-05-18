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18.05.2026 06:31:29
Sam Hwa Crown and Closure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sam Hwa Crown and Closure lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1433,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Sam Hwa Crown and Closure 1085,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,90 Prozent auf 39,33 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Sam Hwa Crown and Closure 41,80 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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