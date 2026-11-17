|
17.11.2026 06:31:28
Sam Hwa Crown and Closure stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sam Hwa Crown and Closure hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 174,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 569,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Sam Hwa Crown and Closure mit einem Umsatz von insgesamt 45,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.