Sam Hwa Crown and Closure hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 174,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 569,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sam Hwa Crown and Closure mit einem Umsatz von insgesamt 45,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at