Sam Hwa Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sam Hwa Electric gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 209,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 144,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 57,45 Milliarden KRW, gegenüber 61,70 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at