Sam Hwa Electric stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 454,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 272,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Sam Hwa Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at