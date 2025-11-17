Sam Hwa Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sam Hwa Electric lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 272,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 821,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Sam Hwa Electric mit einem Umsatz von insgesamt 54,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at