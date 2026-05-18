Sam Hwa Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sam Hwa Electronics hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Sam Hwa Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 105,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -130,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,82 Prozent auf 5,95 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at