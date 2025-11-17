Sam Hwa Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sam Hwa Electronics äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 80,00 KRW gegenüber -141,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 7,44 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam Hwa Electronics 7,96 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at