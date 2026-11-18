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18.11.2026 06:31:28
Sam Hwa Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sam Hwa Electronics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 149,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -80,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Sam Hwa Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 7,36 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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