Sam Hwa Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sam Hwa Electronics veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 165,38 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -114,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 8,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -456,700 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sam Hwa Electronics ein EPS von -458,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,63 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 33,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

