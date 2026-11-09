Sam Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sam Industries hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sam Industries 1,99 INR je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 37,8 Millionen INR, gegenüber 42,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at