25.05.2026 06:31:29

Sam Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sam Industries hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 46,04 Prozent auf 29,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 54,8 Millionen INR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sam Industries ein EPS von 2,83 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 136,08 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 129,99 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at

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