Sam Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sam Industries hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sam Industries ein EPS von 1,27 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sam Industries mit einem Umsatz von insgesamt 35,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 69,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at