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18.05.2026 06:31:29
SAM JUNG PULP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SAM JUNG PULP lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
SAM JUNG PULP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6389,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2871,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,19 Prozent auf 26,94 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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