SAM JUNG PULP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAM JUNG PULP hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6178,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5678,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 23,86 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAM JUNG PULP 38,61 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at