SAM JUNG PULP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SAM JUNG PULP hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5678,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2394,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,27 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at