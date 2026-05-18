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18.05.2026 06:31:29
Sam Wha Capacitor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sam Wha Capacitor hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 499,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 393,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sam Wha Capacitor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,85 Milliarden KRW im Vergleich zu 72,43 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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