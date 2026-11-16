Sam Wha Capacitor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sam Wha Capacitor präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 394,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 81,44 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,51 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at