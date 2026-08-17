|
17.08.2026 06:31:29
Sam Wha Capacitor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sam Wha Capacitor hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 797,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sam Wha Capacitor noch ein Gewinn pro Aktie von 276,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82,85 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,77 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX bleibt mit Aufschlägen in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX legt im Montagshandel leicht zu. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.