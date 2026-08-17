Sam Wha Capacitor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sam Wha Capacitor hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 797,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sam Wha Capacitor noch ein Gewinn pro Aktie von 276,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82,85 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,77 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at