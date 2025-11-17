Sam Wha Capacitor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sam Wha Capacitor äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 394,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 229,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 72,51 Milliarden KRW, gegenüber 74,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at