Sam Yang Foods: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sam Yang Foods lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19198,00 KRW gegenüber 13292,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,05 Prozent auf 714,41 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 529,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 19239,06 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 691,14 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at