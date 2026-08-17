Sam Yang Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sam Yang Foods hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 18216,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11335,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sam Yang Foods mit einem Umsatz von insgesamt 770,31 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 39,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at