Sam Yang Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sam Yang Foods stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14773,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7892,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,98 Prozent auf 632,02 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 438,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at