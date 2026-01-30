Sam Yang Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sam Yang Foods gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12440,61 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10200,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,68 Milliarden KRW – ein Plus von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam Yang Foods 478,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 15853,20 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 653,86 Milliarden KRW ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 51448,64 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 36468,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sam Yang Foods im vergangenen Geschäftsjahr 2 351,79 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sam Yang Foods 1 728,02 Milliarden KRW umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 54249,75 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 2 369,22 Milliarden KRW gelegen.

