Sam Yang Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sam Yang Foods ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sam Yang Foods die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11920,86 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14773,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 632,02 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 791,80 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at