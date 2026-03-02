02.03.2026 06:31:29

Sam Young Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sam Young Chemical hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 148,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sam Young Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 42,64 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33,04 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 400,00 KRW. Im Vorjahr waren 243,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sam Young Chemical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153,21 Milliarden KRW im Vergleich zu 126,04 Milliarden KRW im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 380,80 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 155,70 Milliarden KRW gerechnet.

