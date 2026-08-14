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14.08.2026 06:31:29
Sam Young Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sam Young Chemical hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 173,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Sam Young Chemical 43,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 54,04 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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