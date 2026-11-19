Sam Young Chemical hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 93,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sam Young Chemical ein Ergebnis je Aktie von 143,00 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at