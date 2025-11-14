Sama Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sama Resources hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at