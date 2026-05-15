Samart Aviation Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Samart Aviation Solutions hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,22 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,73 Prozent zurück. Hier wurden 490,6 Millionen THB gegenüber 499,2 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at