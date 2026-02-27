27.02.2026 06:31:29

Samart Aviation Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samart Aviation Solutions hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 THB, nach 0,200 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 505,5 Millionen THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,8 Millionen THB in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,850 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 THB je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,07 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Samart Aviation Solutions einen Umsatz von 1,76 Milliarden THB eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,855 THB je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,04 Milliarden THB gerechnet.

