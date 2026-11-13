Samart Aviation Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samart Aviation Solutions veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 THB. Im Vorjahresviertel hatte Samart Aviation Solutions 0,200 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samart Aviation Solutions in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 494,8 Millionen THB im Vergleich zu 590,0 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at