Samart Aviation Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samart Aviation Solutions hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,23 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 494,8 Millionen THB – eine Minderung von 16,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 590,0 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at